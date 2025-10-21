Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 00:19

SHOT сообщил, что ВСУ атаковали многоэтажку под Ростовом

SHOT: обломки БПЛА повредили жилой дом и торговые павильоны в Батайске

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Telegram-канал SHOT заявил, что ВСУ атаковали беспилотниками город Батайск в Ростовской области. Очевидцы сообщили SHOT, что фрагменты одного из дронов упали вблизи жилого дома. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Как отмечает канал, в результате происшествия были повреждены несколько торговых объектов и припаркованные автомобили. SHOT добавил, что осколки одного из беспилотников также повредили фасад жилой многоэтажки, выбив стекла на верхних этажах.

Кроме того, канал сообщил, что в городе были слышны многочисленные взрывы, после которых в небе стало видно большое задымление. Информации о пострадавших нет.

Ранее пресс-служба российского Минобороны заявила, что шесть снарядов HIMARS, четыре авиабомбы и 140 украинских дронов были сбиты силами ПВО за прошедшие сутки в зоне проведения СВО. Российские войска поразили центр подготовки операторов дронов Главного управления разведки Украины. Удары также были нанесены по радиолокационной станции ПВО и предприятиям, работающим на нужды военно-промышленного комплекса противника.

БПЛА
Батайск
Ростовская область
атаки
