Юрист раскрыла, как вдовам военных отстоять имущество при оспаривании брака

Женщинам, которые столкнулись с оспариванием брака после потери супруга-военнослужащего, поможет собранный фото- и видеоархив, подтверждающий реальность семейных отношений, заявила NEWS.ru юрист Лариса Феттер. По ее словам, суд оценивает не только свидетельство о браке, но и устанавливает факт ведения общего быта и создания настоящей семьи.

Столкнуться с оспариванием брака после потери супруга — двойной удар. На фоне горя родственники могут заявить, что брак был фиктивным, и попытаться лишить жену права на наследство и пособия. Закон в этой ситуации на стороне супруги, но позицию нужно доказывать железными аргументами. Суд не ограничивается оценкой свидетельства о браке. Его задача — установить, были ли отношения реальными, а не заключенными для получения выплат или жилья. Ключевой критерий — ведение общего быта. Ваша задача — доказать, что вы создали настоящую семью. Собирайте архив: не удаляйте переписку, храните чеки, формируйте фото- и видеолетопись вашей семьи, — пояснила Феттер.

Она отметила, что в качестве доказательств можно предоставить квитанции о переводе денег и выписки по общим кредитным картам. Также, по словам Феттер, критически важным фактором является подтверждение совместного проживания, выходящее за рамки прописки. Юрист уточнила, что для этого подойдут показания соседей, общие счета за ЖКХ и арендные договоры, где супруги указаны как семья.

Не пренебрегайте «мягкими» доказательствами. Показания людей, которые видели ваши отношения в развитии, бесценны. Подготовьте свидетелей, которые подтвердят, что вы вместе решали бытовые проблемы, принимали гостей, поддерживали друг друга эмоционально, — резюмировала Феттер.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что родственники погибших героев СВО могут лишить так называемых черных вдов — женщин, которые зарегистрировали отношения с бойцами перед непосредственной отправкой на фронт, — права на получение значительных денежных выплат через процедуру признания брака фиктивным. По его словам, для этого необходимо доказать, что союз был заключен без намерения создать семью.