Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 03:40

Юрист раскрыла, как вдовам военных отстоять имущество при оспаривании брака

Юрист Феттер: при оспаривании брака вдовам военных поможет фото- и видеоархив

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Женщинам, которые столкнулись с оспариванием брака после потери супруга-военнослужащего, поможет собранный фото- и видеоархив, подтверждающий реальность семейных отношений, заявила NEWS.ru юрист Лариса Феттер. По ее словам, суд оценивает не только свидетельство о браке, но и устанавливает факт ведения общего быта и создания настоящей семьи.

Столкнуться с оспариванием брака после потери супруга — двойной удар. На фоне горя родственники могут заявить, что брак был фиктивным, и попытаться лишить жену права на наследство и пособия. Закон в этой ситуации на стороне супруги, но позицию нужно доказывать железными аргументами. Суд не ограничивается оценкой свидетельства о браке. Его задача — установить, были ли отношения реальными, а не заключенными для получения выплат или жилья. Ключевой критерий — ведение общего быта. Ваша задача — доказать, что вы создали настоящую семью. Собирайте архив: не удаляйте переписку, храните чеки, формируйте фото- и видеолетопись вашей семьи, — пояснила Феттер.

Она отметила, что в качестве доказательств можно предоставить квитанции о переводе денег и выписки по общим кредитным картам. Также, по словам Феттер, критически важным фактором является подтверждение совместного проживания, выходящее за рамки прописки. Юрист уточнила, что для этого подойдут показания соседей, общие счета за ЖКХ и арендные договоры, где супруги указаны как семья.

Не пренебрегайте «мягкими» доказательствами. Показания людей, которые видели ваши отношения в развитии, бесценны. Подготовьте свидетелей, которые подтвердят, что вы вместе решали бытовые проблемы, принимали гостей, поддерживали друг друга эмоционально, — резюмировала Феттер.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что родственники погибших героев СВО могут лишить так называемых черных вдов — женщин, которые зарегистрировали отношения с бойцами перед непосредственной отправкой на фронт, — права на получение значительных денежных выплат через процедуру признания брака фиктивным. По его словам, для этого необходимо доказать, что союз был заключен без намерения создать семью.

юристы
СВО
супруги
суды
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия поддержит санкции против РФ после уступок Брюсселя
Психолог ответила, как перестать ставить себе жесткие дедлайны
«Бегут, бросая раненых»: бойцы ВС РФ назвали самых трусливых наемников ВСУ
Полиция нашла новые улики в деле Усольцевых
Врач раскрыла неприятную правду о чупа-чупсах
Студентку ждут два суда из-за исполнения песен иноагентов
Суд с Викторией Боней, брак по расчету: как живет невеста Лепса Аврора Киба
Россиянам раскрыли важнейший нюанс подготовки дачи к зиме
Суд вынес решение о взыскании 120 млн рублей с шоу «Малахов»
Зеленскому конец: США обвинили Киев в создании военной диктатуры
«Источник пушечного мяса»: в Херсоне стали бесследно пропадать мужчины
Юрист раскрыла, как вдовам военных отстоять имущество при оспаривании брака
Технолог раскрыла, одежда из какого материала лучше всего греет
Два аэропорта Северного Кавказа приостановили полеты
Приметы 21 октября: Трифон и Пелагея — Ознобица и подготовка к зиме
Атака ВСУ на Ростовскую область 21 октября: разрушения и пострадавшие
Слюсарь показал кадры последствий атаки ВСУ на Батайск
Ни дронов, ни «Фламинго»: российские «Герани» разносят в труху ВПК Украины
Юрист объяснил, кто ответит за ошибки ИИ при лечении больных
Невеста Лепса прокомментировала судебный иск Виктории Бони
Дальше
Самое популярное
Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.