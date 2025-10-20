Юрист раскрыл, какой срок грозит мигранту за изнасилование гостя шваброй Юрист Григорьев: за пытки и насилие сексуального характера грозит до 15 лет

В случае если вина 25-летнего уроженца Армении в изнасиловании гостя шваброй и пытках будет установлена, ему может грозить до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное лишение свободы, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Дмитрий Григорьев. Он также отметил, что статус сожительницы в уголовном деле может быть изменен.

Если подтвердится, что мужчина применял пытки и насилие сексуального характера, ему грозит до 15 лет лишения свободы, а при особо тяжких обстоятельствах — вплоть до пожизненного. Женщина может лишиться статуса свидетеля, если следствие установит ее участие, — тогда ей вменят соучастие, — отметил Григорьев.

Эксперт добавил, что наказание за соучастие, в соответствии со ст. 33 Уголовного кодекса РФ, зависит от роли лица в преступлении — исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника. Так, если сожительница действовала вместе с мужчиной, например участвовала в насилии или пытках, она считается соисполнителем и наказывается наравне с основным виновным, указал юрист.

Потерпевший, даже если он иностранец, имеет полное право требовать компенсацию морального и материального вреда в российском суде, подчеркнул Григорьев.

Ранее СМИ сообщили, что на западе Москвы 25-летний гражданин Армении бил и насиловал шваброй знакомого своей 38-летней сожительницы из-за ревности. Соседи утверждают, что женщина принимала активное участие в истязаниях. При попытке задержания пара попыталась сбежать. Мужчину арестовали, его возлюбленная проходит по делу в качестве свидетеля.

24 марта подобные издевательства над соотечественником учинила семья мигрантов в Казани. Инцидент произошел в доме по улице Ирек. Подозреваемые — 33-летний мужчина и 41-летняя женщина — являются земляками пострадавшего.