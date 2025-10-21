Лагерь с наемниками ВСУ взлетел на воздух: успехи ВС РФ к утру 21 октября

Российские военнослужащие уничтожили лагерь наемников ВСУ в районе Харькова, сообщил командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер. Уточняется, что в результате было ликвидировано до 600 военнослужащих. Минобороны РФ информацию не комментировало. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 21 октября?

ВС РФ уничтожили лагерь ВСУ с сотнями наемников

«В ходе разведки удалось выявить крупный лагерь украинских военных, которые оказались иностранными наемниками из Франции и Польши. Впоследствии по нему было нанесено два удара ракетами „Искандер“», — сказано в публикации.

По информации военного, решение о применении ракетного оружия было принято оперативно. Удар нанесли в момент, когда противник не ожидал атаки.

Под Константиновкой «заземлили» три дрона ВСУ

Российские военные уничтожили три беспилотника ВСУ в районе Константиновки в Донбассе, сообщили в пресс-службе Южной группировки войск. Дроны были ликвидированы операторами беспилотных аппаратов 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, передает РИА Новости.

«Операторы БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады успешно поразили дронами „Упырь“ три украинских беспилотника типа „Крыло“, чем защитили не только военнослужащих, но и мирных жителей, страдающих от украинских обстрелов», — говорится в сообщении.

Военэксперт раскрыл, какие грузы ВСУ могла уничтожить Россия под Одессой

Российские военные нанесли удары по важным для Вооруженных сил Украины грузам в Одесской области, в результате которых могли быть уничтожены ракеты для систем противовоздушной обороны и комплектующие для беспилотников, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что такие атаки играют ключевую роль в ходе СВО, поскольку лишают украинскую армию возможности наносить удары по территории РФ.

«Что могла уничтожить Россия в результате атаки на порт в Одесской области? Мы знаем, что Украина нуждается в ракетах для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T. Кроме того, в ракетах HIMARS тоже большая необходимость. Также ВСУ нужны комплектующие для сборки беспилотников и крылатых ракет и боеприпасы калибра 155 мм. Техника в меньшей степени сейчас предоставляется европейцами Украине. Она мало влияет на ход боевых действий. Такие удары играют ключевую роль [в ходе СВО]. Чем больше их будет, тем меньше противник станет использовать дальнобойные системы для нанесения ударов по территории нашей страны», — пояснил Кнутов.

«Запад» за сутки уничтожил 113 беспилотников и 46 пусковых установок БПЛА ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» за минувшие сутки уничтожили три авиаснаряда, 60 беспилотников самолетного типа, 53 тяжелых коптера и две станции Starlink ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 3 управляемых авиационных снаряда, 60 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 53 тяжелых боевых квадрокоптера Р-18. Кроме того, вскрыты и уничтожены 48 пунктов управления беспилотной авиацией, семь станций радиоэлектронной борьбы, два терминала спутниковой связи Starlink», — сказал он.

