Военэксперт раскрыл, какие грузы ВСУ могла уничтожить Россия под Одессой

Российские военные нанесли удары по важным для Вооруженных сил Украины грузам в Одесской области, в результате которых могли быть уничтожены ракеты для систем противовоздушной обороны и комплектующие для беспилотников, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что такие атаки играют ключевую роль в ходе СВО, поскольку лишают украинскую армию возможности наносить удары по территории РФ.

Что могла уничтожить Россия в результате атаки на порт в Одесской области? Мы знаем, что Украина нуждается в ракетах для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T. Кроме того, в ракетах HIMARS тоже большая необходимость. Также ВСУ нужны комплектующие для сборки беспилотников и крылатых ракет и боеприпасы калибра 155 мм. Техника в меньшей степени сейчас предоставляется европейцами Украине. Она мало влияет на ход боевых действий. Такие удары играют ключевую роль [в ходе СВО]. Чем больше их будет, тем меньше противник станет использовать дальнобойные системы для нанесения ударов по территории нашей страны, — пояснил Кнутов.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что портовая инфраструктура региона пострадала в результате ночного удара. По его словам, в результате прилетов произошло несколько возгораний. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.