Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 17:04

Военэксперт раскрыл, какие грузы ВСУ могла уничтожить Россия под Одессой

Военэксперт Кнутов: Россия могла уничтожить под Одессой ракеты для систем ПВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные нанесли удары по важным для Вооруженных сил Украины грузам в Одесской области, в результате которых могли быть уничтожены ракеты для систем противовоздушной обороны и комплектующие для беспилотников, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что такие атаки играют ключевую роль в ходе СВО, поскольку лишают украинскую армию возможности наносить удары по территории РФ.

Что могла уничтожить Россия в результате атаки на порт в Одесской области? Мы знаем, что Украина нуждается в ракетах для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T. Кроме того, в ракетах HIMARS тоже большая необходимость. Также ВСУ нужны комплектующие для сборки беспилотников и крылатых ракет и боеприпасы калибра 155 мм. Техника в меньшей степени сейчас предоставляется европейцами Украине. Она мало влияет на ход боевых действий. Такие удары играют ключевую роль [в ходе СВО]. Чем больше их будет, тем меньше противник станет использовать дальнобойные системы для нанесения ударов по территории нашей страны, — пояснил Кнутов.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что портовая инфраструктура региона пострадала в результате ночного удара. По его словам, в результате прилетов произошло несколько возгораний. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

СВО
ПВО
Одесса
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известная певица и актриса выступила на «Разговорах о важном»
Сотрудников ядерного агентства отстранили от работы из-за шатдауна в США
Россиянин пытался похитить ребенка на улице
В России зарегистрировали товарный знак известного модного дома
Стало известно, признал ли экс-глава курской корпорации развития вину
В Киеве раскрыли траты на защиту критической инфраструктуры
Захарова поставила Каллас на место после слов о Путине
Еще один российский миллиардер перестал быть холостяком
От листа до конструкции: технологии и этапы производства на одном заводе
Названы причины трагедии с выпавшей из окна восьмиклассницей
Мелкого текста в рекламе с энергетиками станет в разы больше
«Аналог каторги»: в ГД высказались об инициативе 12-летнего обучения
В Госдуме пословицей ответили на угрозы ЕС о полном отказе от газа из РФ
В России предложили штрафовать матерящихся на концертах артистов
Новая стиральная машина едва не покалечила москвичку
Писательница рассказала, как не испортить осенние каникулы детям
Школьница выпала из окна во время урока и выжила
«Украину нельзя спасти»: стало известно, как Трамп унижал Зеленского
Четыре развода, слова о Путине, мечты о звании: как живет Галина Данилова
Россиянам перечислили симптомы сальмонеллеза
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.