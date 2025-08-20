Родным погибших бойцов СВО объяснили, как бороться с «черными вдовами»

Родственники погибших героев СВО могут лишить так называемых черных вдов — женщин, которые зарегистрировали отношения с бойцами перед непосредственной отправкой на фронт, — права на получение значительных денежных выплат через процедуру признания брака фиктивным, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, для этого необходимо доказать, что союз был заключен без намерения создать семью, а лишь с целью обогащения.

Семьи погибших участников СВО сталкиваются с серьезной проблемой, когда незнакомые женщины претендуют на выплаты на основании браков, заключенных непосредственно перед отъездом на фронт. Статья 27 Семейного кодекса РФ прямо предусматривает признание брака недействительным, если он заключен без намерения создать семью — так называемый фиктивный брак. Статья 28 определяет круг лиц, которые могут требовать признания брака недействительным, включая прокурора и заинтересованных лиц. Родственники должны обращаться в прокуратуру с просьбой инициировать иск о признании брака недействительным. Для успеха потребуются доказательства отсутствия реальных отношений: отсутствие совместного проживания, общения, переписки, знакомства с семьей, — пояснил Русяев.

Он отметил, что правовую позицию значительно усиливает недавно принятое законодательство, а также уголовная ответственность за подобные действия. По его словам, в июле вступил в силу закон, четко определяющий статус гражданских жен и требующий подтверждения совместного проживания не менее трех лет. Кроме того, юрист подчеркнул, что попытка получения выплат по фиктивному браку подпадает под статью о мошенничестве и может грозить виновным лишением свободы на срок до 10 лет.

22 июля 2025 года Госдума приняла закон о гражданских женах участников СВО, который требует совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства. Получение выплат по фиктивному браку может квалифицироваться как мошенничество по статье 159.2 УК РФ с наказанием до 10 лет лишения свободы. После признания брака недействительным фиктивная супруга теряет все права на выплаты. Они переходят к законным наследникам, — резюмировал Русяев.

Ранее сообщалось, что россиянка вышла замуж за участника СВО за день до его отправки на фронт и теперь претендует на наследство. Через несколько месяцев семья мужчины узнала, что он погиб. После похорон выяснилось, что выплаты хочет получить его новая супруга.