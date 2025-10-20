Мужчина выиграл в лотерею и проиграл семейное счастье SCMP: китаянка развелась с мужем после его доната $168 тыс. стримерше

Китаянка подала на развод после того, как узнала, что супруг потратил часть выигрыша в лотерею на его любимую стримершу, передает South China Morning Post. Он перевел ей $168 тыс. (13,6 млн рублей), а также организовал четырехдневную совместную поездку.

Мужчина стал обладателем $1,1 млн (более 89 млн рублей). Он поделился с женой потрясающей новостью и заверил ее, что выполнит любое ее желание. Муж вручил супруге банковскую карту и сообщил, что на ней лежит $420 тыс. (34 млн рублей).

Вскоре поведение мужчины изменилось: он начал увлекаться азартными играми и дарить значительные суммы денег стримершам. Жена даже застала мужа с ней. Выяснилось, что после проверки баланса банковской карты, на ней не оказалось средств. В результате китаянка подала на развод.

По словам юриста Си Цзюньци, выигрыш в лотерею считается совместной собственностью супругов. Если муж расходует эти средства на суммы, которые значительно превышают обычные семейные расходы, жена имеет право обратиться в суд с требованием о возврате части имущества.

Ранее жительница штата Северная Каролина Шерил Бах выиграла в лотерею $1 млн (около 79 млн рублей). После уплаты налогов у нее осталось около $430 тыс. (34 млн рублей). Женщина решила потратить деньги на долгожданный медовый месяц с мужем, с которым они так и не отметили бракосочетание за 31 год совместной жизни.