20 октября 2025 в 18:47

Стало известно, испугали ли Индонезию угрозы Трампа о БРИКС

РИА Новости: Индонезия не собирается выходить из БРИКС из-за угроз Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индонезия не намерена выходить из состава БРИКС, несмотря на возможные торговые ограничения со стороны администрации президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости анонимный источник, близкий к президенту республики. Согласно полученной информации, новый индонезийский лидер Прабово Субианто не рассматривает возможность выхода из объединения. Напротив, у него существует четкая стратегия по углублению сотрудничества с участниками Блока.

Он сказал мне, что вступление в БРИКС было продуманным на долгое время вперед шагом, — сообщил источник агентству.

Индонезия стала новым полноправным членом БРИКС в январе 2025 года. В объединение входят Россия, Китай, Бразилия, ЮАР, Индия, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. Глава индонезийского МИД Сугионо рассказывал, что государство добилось полноправного членства в БРИКС, несмотря на критику решения властей внутри страны. По его словам, «свободная и активная» внешняя политика дает Индонезии возможность выстраивать отношения с разными странами и объединениями, сохраняя независимость в отстаивании национальных интересов.

