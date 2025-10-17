Пожилой мужчина заплатил несколько миллиардов за выкуп невесты В Индонезии 74-летний мужчина ради свадьбы с 24-летней выплатил 3 млрд рупий

В Индонезии 74-летний мужчина заплатил 3 млрд рупий (свыше 14 млн рублей) за 24-летнюю невесту, сообщает The South China Morning Post. Церемония бракосочетания состоялась 1 октября в округе Патисан провинции Восточная Ява, где жених публично объявил о своем намерении вступить в брак и вручил чек на указанную сумму. Изначально планировался выкуп в 1 млрд рупий, однако в последний момент жених увеличил сумму в три раза.

Во время торжества щедрый жених дополнительно раздал каждому гостю крупную сумму. Присутствовавшие получили по 100 тыс. рупий наличными (примерно 500 тыс. рублей).

Ранее в Боснии и Герцеговине спустя несколько дней после свадебной церемонии скончалась 26-летняя Адна Ровчанин-Омербегович. Девушке внезапно стало плохо сразу после бракосочетания, ее экстренно госпитализировали, но медицинская помощь не привела к улучшению состояния. Первую брачную ночь девушка провела в больничном учреждении, где впоследствии впала в кому. Врачи оказались бессильны спасти пациентку, и 15 сентября была зафиксирована ее смерть.

До этого в Китае женщина отменила запланированный брак и потребовала от жениха компенсацию в размере 30 тыс. юаней (340 тыс. рублей) за объятия. Конфликт возник после того, как невеста получила от семьи жениха традиционный брачный подарок стоимостью 200 тыс. юаней (примерно 2,2 млн рублей). Невеста изменила решение о замужестве, посчитав избранника «излишне прямолинейным и финансово несостоятельным».