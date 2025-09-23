Девушка загадочно умерла через несколько дней после свадьбы В Боснии и Герцеговине после свадьбы скончалась 26-летняя девушка

В Боснии и Герцеговине через несколько дней после свадьбы скончалась 26-летняя Адна Ровчанин-Омербегович, сообщает Story. После церемонии ей внезапно стало плохо, девушку госпитализировали, однако ее состояние не улучшилось.

Девушку доставили в больницу, где она провела первую брачную ночь, говорится в материале. Через некоторое время после госпитализации она впала в кому. Врачи не смогли спасти девушку и она умерла 15 сентября. По официальным данным, причины ее смерти пока не установлены, следствие продолжает выяснять обстоятельства трагедии.

