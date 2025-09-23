Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 21:01

Девушка загадочно умерла через несколько дней после свадьбы

В Боснии и Герцеговине после свадьбы скончалась 26-летняя девушка

Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина Фото: XinHua/Global Look Press

В Боснии и Герцеговине через несколько дней после свадьбы скончалась 26-летняя Адна Ровчанин-Омербегович, сообщает Story. После церемонии ей внезапно стало плохо, девушку госпитализировали, однако ее состояние не улучшилось.

Девушку доставили в больницу, где она провела первую брачную ночь, говорится в материале. Через некоторое время после госпитализации она впала в кому. Врачи не смогли спасти девушку и она умерла 15 сентября. По официальным данным, причины ее смерти пока не установлены, следствие продолжает выяснять обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно о смерти туристки на пляже «Цирк» в Хостинском районе Сочи. 15 сентября 62-летняя женщина почувствовала сильную слабость, отдыхающие вызвали скорую помощь. Медики прибыли примерно через полчаса и провели реанимационные действия, однако спасти женщину не удалось. Тело направлено на исследование к судмедэкспертам, причина смерти пока не установлена.

Кроме того, в США возобновился интерес к загадочной смерти разработчика ChatGPT Сучира Баладжи. Журналист Такер Карлсон обратил внимание на нервозность главы OpenAI Сэма Альтмана при обсуждении обстоятельств гибели бывшего сотрудника, которая официально признана самоубийством.

