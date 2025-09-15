Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 20:19

Загадочная смерть прервала отдых пожилой туристки на пляже в Сочи

Туристка умерла на сочинском пляже по неизвестной причине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Туристка скончалась во время отдыха на пляже «Цирк» в Хостинском районе Сочи, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи». 15 сентября 62-летняя женщина пожаловалась на слабость, отдыхающие вызвали скорую помощь.

Медики прибыли спустя полчаса, говорится в сообщении. Врачи попытались провести реанимацию, однако спасти пожилую женщину не удалось. Тело было передано судмедэкспертам для исследования. Причина смерти в настоящий момент неизвестна.

Ранее на курорте возле города Александрия в Египте семь студентов в возрасте от 15 до 21 года погибли в воде. Трагедия произошла днем на пляже Аль-Аджами. Как уточняет Минздрав Египта, группа из 147 учащихся приехала в рамках образовательной программы. Несмотря на красный флаг, запрещавший купание из-за сильного течения, один студент все же вошел в воду. Несколько человек попытались спасти его, но также утонули.

Кроме того, британская туристка Мишель Энн Джой Бурда, пропавшая месяц назад на пляже Офринио в Греции, найдена мертвой. Останки женщины обнаружили на маленьком острове Фидониси в 40 км от побережья.

