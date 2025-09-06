Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 00:42

Муж исчезнувшей с шезлонга в Европе туристки раскрыл ее судьбу

The Sun: таинственно исчезнувшая с пляжа Офринио в Греции туристка погибла

Греция Греция Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пропавшая на греческом пляже Офринио британская туристка Мишель Энн Джой Бурда найдена мертвой спустя месяц, сообщает издание The Sun со ссылкой на ее супруга Криса Бурду. По его словам, останки женщины были обнаружены на крошечном острове Фидониси, расположенном в 40 километрах от побережья.

Проблема в том, что портовая полиция начала спасательную операцию поздно ночью. Они не смогли ее найти и утверждали, что она исчезла с неизвестным мужчиной, но это чушь, — рассказал муж погибшей.

Он добавил, что личность его супруги смогли установить по купальнику, в котором ее видели в последний раз. Инцидент произошел, когда пара отдыхала на пляже в Кавале. Пока муж спал на шезлонге, женщина бесследно исчезла, оставив все свои вещи.

История вызвала широкий общественный резонанс и вопросы к организации поисковых операций греческими спасательными службами. Дальнейшее расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка из Германии утонула в Адриатическом море, купаясь с другими детьми на мелководье. Все произошло в итальянском Градо, куда она приехала вместе с родителями.

пропавшие
Греция
пляжи
смерти
