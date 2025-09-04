Четырехлетняя девочка утонула на мелководье в Адриатическом море Bild: четырехлетняя девочка из Германии утонула на отдыхе в Италии

Четырехлетняя девочка из Германии утонула в Адриатическом море, купаясь с другими детьми на мелководье, сообщает немецкое издание Bild. По его данным, все произошло в итальянском Градо, куда она приехала вместе с родителями.

Четырехлетняя девочка утонула на мелководье Адриатики в Градо. <…> Несмотря на немедленное прибытие врача скорой помощи и спасательный вертолет, жизнь ребенка не удалось спасти, — говорится в материале.

Издание отмечает, что трагедия произошла 2 сентября на пляже кемпинга Villaggio Europa. Девочка сначала купалась с десятками других детей, но вскоре пропала из виду. Через какое-то время на берег вынесли ее бездыханное тело. Итальянская полиция начала расследование случившегося.

