04 сентября 2025 в 20:48

Четырехлетняя девочка утонула на мелководье в Адриатическом море

Bild: четырехлетняя девочка из Германии утонула на отдыхе в Италии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четырехлетняя девочка из Германии утонула в Адриатическом море, купаясь с другими детьми на мелководье, сообщает немецкое издание Bild. По его данным, все произошло в итальянском Градо, куда она приехала вместе с родителями.

Четырехлетняя девочка утонула на мелководье Адриатики в Градо. <…> Несмотря на немедленное прибытие врача скорой помощи и спасательный вертолет, жизнь ребенка не удалось спасти, — говорится в материале.

Издание отмечает, что трагедия произошла 2 сентября на пляже кемпинга Villaggio Europa. Девочка сначала купалась с десятками других детей, но вскоре пропала из виду. Через какое-то время на берег вынесли ее бездыханное тело. Итальянская полиция начала расследование случившегося.

Ранее в Красноярском крае рыбак два дня дрейфовал по реке на сломанной лодке вместе с телом внезапно умершего брата. О трагедии он сообщил племяннику по телефону, после чего тот обратился в экстренные службы. На четвертые сутки лодку нашли спасатели и полиция. Тело погибшего передали на экспертизу.

