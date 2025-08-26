Рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке Рыбак дрейфовал с телом умершего брата на сломанной лодке под Красноярском

Рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке в Красноярском крае, передает Telegram-канал Mash. Сын погибшего мужчины обратился в экстренную службу после разговора по телефону с дядей, который сообщил ему о смерти отца. По данным канала, на четвертый день лодку нашли спасатели и полицейские. Они помогли вытащить ее, тело умершего забрали на экспертизу, со вторым рыбаком работают правоохранители.

В материале сказано, что братья отправились рыбачить на реку Чулым. Через какое-то время у лодки сломался мотор, а у них не было весел. Мужчины регулярно связывались с родными по телефону, через несколько дней один из них позвонил племяннику и сказал, что его отец внезапно умер.

