Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 20:16

«Бездонная яма»: в Европе забили тревогу из-за финансирования Украины

BZ: жители Европы все чаще стали высказывать недовольство финансированием Киева

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Германии нарастает общественное недовольство финансовой поддержкой Украины на фоне информации о связях президента страны Владимира Зеленского с лицами, замешанными в коррупционных скандалах, сообщает Berliner Zeitung. По информации издания, подобные настроения распространяются и в других европейских странах.

Немецкие граждане и налогоплательщики могут задаться вопросом, не уходят ли их деньги, благонамеренно отправленные украинскому народу, в бездонную яму, — отмечается в публикации.

Издание также связывает эту тенденцию с попытками Зеленского ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В материале подчеркивается, что власти таких стран, как Венгрия, Чехия и Словакия, открыто заявляют о нежелании субсидировать Киев.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об утверждении проекта государственного бюджета на 2026 год с рекордным объемом ассигнований на оборону. По ее словам, на нужды сектора безопасности планируется выделить 2,8 трлн гривен (приблизительно 5,64 трлн рублей), что соответствует 27,2% ВВП и превышает показатели 2025 года на 16%.

Украина
Европа
коррупция
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроботенко, Дубовицкая, Винокур: как сейчас живут звезды «Аншлага»
В ЕС двумя словами описали последствия отказа от российского газа
В Армении потребовали арестовать мэра Гюмри
Российским пенсионерам напомнили о новой доступной льготе
Киркоров и Дмитриенко пришли поддержать Пересильд на премьере нового фильма
«Универ», ревность к Кещяну, театр: куда пропал актер Александр Сухинин
На Западе обеспокоены аферой с российскими активами
Трамп пригрозил «высокой ценой» за провал переговоров по Украине
Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире солнечную электростанцию
В работе Telegram произошел сбой
ВСУ ударили по пятиэтажке в российском городе
Европейская страна резко поменяла свою позицию по закупке оружия для Киева
Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца октября
Мясников назвал главное правило для здоровья кишечника
Правильная установка двери: как избежать перекосов и щелей навсегда
Российский боец MMA Александр Емельяненко выписался из больницы
Пост об СВО, надежда поехать на Украину: как живет актриса Марина Коняшкина
Закладчик несколько раз ударил ножом росгвардейца
Внук де Голля назвал Орбана «мостом» между Россией и Западом
«Бездонная яма»: в Европе забили тревогу из-за финансирования Украины
Дальше
Самое популярное
Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.