«Бездонная яма»: в Европе забили тревогу из-за финансирования Украины BZ: жители Европы все чаще стали высказывать недовольство финансированием Киева

В Германии нарастает общественное недовольство финансовой поддержкой Украины на фоне информации о связях президента страны Владимира Зеленского с лицами, замешанными в коррупционных скандалах, сообщает Berliner Zeitung. По информации издания, подобные настроения распространяются и в других европейских странах.

Немецкие граждане и налогоплательщики могут задаться вопросом, не уходят ли их деньги, благонамеренно отправленные украинскому народу, в бездонную яму, — отмечается в публикации.

Издание также связывает эту тенденцию с попытками Зеленского ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В материале подчеркивается, что власти таких стран, как Венгрия, Чехия и Словакия, открыто заявляют о нежелании субсидировать Киев.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об утверждении проекта государственного бюджета на 2026 год с рекордным объемом ассигнований на оборону. По ее словам, на нужды сектора безопасности планируется выделить 2,8 трлн гривен (приблизительно 5,64 трлн рублей), что соответствует 27,2% ВВП и превышает показатели 2025 года на 16%.