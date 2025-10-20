На Западе обеспокоены аферой с российскими активами FR: немецкие налогоплательщики пострадают от аферы с российскими активами

План ЕС по использованию замороженных активов России может привести к нежелательным последствиям для граждан стран-членов союза, передает Frankfurter Rundschau. В нем, по данным издания, достаточно много финансовых рисков.

За так называемыми «репарационными облигациями» скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам, — говорится в публикации.

Согласно данным FR, предложенная схема сопряжена не только с юридическими сложностями, но и с существенными финансовыми рисками. Для выполнения своих обязательств перед Евросоюзом Украина нуждается в компенсации убытков со стороны России. Даже сторонники этой инициативы признают, что риск дефолта по таким займам очень велик.

Авторы публикации отмечают, что Евросоюз фактически наложил на страны-члены обязательство предоставить Киеву свои гарантийные обязательства по кредитам, хотя это и было сделано почти незаметно. Как отмечает издание, за выполнение этих обязательств будут платить обычные граждане, включая налогоплательщиков Германии.

Ранее сообщалось, что США отказались участвовать в инициативе ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Решение принято из-за рисков для финансовой стабильности, хотя позиция США остается неопределенной.