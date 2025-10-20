Трамп пригрозил «высокой ценой» за провал переговоров по Украине Трамп пригрозил последствиями при отсутствии урегулирования конфликта на Украине

Отсутствие соглашения по урегулированию конфликта на Украине приведет к серьезным последствиям, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, для достижения договоренностей нужно приложить усилия, передает пресс-служба Белого дома. При этом Трамп не уточнил, кого именно могут затронуть последствия в случае провала переговоров.

Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену, — заключил американский лидер.

Ранее Трамп заявил о наличии у страны передовых видов вооружения, о которых многие не знают. Он также отметил, что США опережают Китай в большинстве военных областей, уступив ему лидерство только в кораблестроении.

До этого встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме переросла в перепалку, в ходе которой американский лидер активно ругался и сбросил со стола карты боевых действий. Американский лидер также призывал украинского главу согласиться с условиями России, ссылаясь на озвученную во время телефонного разговора позицию президента России Владимира Путина.