«Подсудимые не присутствуют»: экс-депутат Рады о переговорах в Венгрии Экс-депутат Рады Марков: Зеленского не пустят за стол переговоров в Венгрии

Президента Украины Владимира Зеленского не пустят на встречу России и США в Венгрии, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, за столом переговоров сидят те, кто вправе принимать решения, а украинский лидер зависим от американцев и европейцев.

Обычно за столом переговоров сидят те, кто вправе принимать решения. Зеленский же полностью зависим и от американцев, и от европейцев, поэтому любые его дальнейшие действия зависят от решений, которые принимает не он. Перекроют кислород с деньгами, и все это быстро закончится. Подсудимые не присутствуют, когда суд принимает какое-то решение. Я не хочу сравнивать с каким-то судом, но, в принципе, решать судьбу Украины будут не на Украине, как бы они ни ерепенились, — высказался Марков.

Он подчеркнул, что Зеленский может находиться в Венгрии лишь для того, чтобы президент США Дональд Трамп или кто-либо из американских чиновников объявил ему вердикт. По мнению экс-депутата Рады, больше с украинским лидером разговаривать не о чем.

Ранее Зеленский попросил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште. По его словам, Трамп обещал обсудить этот вопрос с российским лидером.