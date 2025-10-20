Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 18:25

«Подсудимые не присутствуют»: экс-депутат Рады о переговорах в Венгрии

Экс-депутат Рады Марков: Зеленского не пустят за стол переговоров в Венгрии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президента Украины Владимира Зеленского не пустят на встречу России и США в Венгрии, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, за столом переговоров сидят те, кто вправе принимать решения, а украинский лидер зависим от американцев и европейцев.

Обычно за столом переговоров сидят те, кто вправе принимать решения. Зеленский же полностью зависим и от американцев, и от европейцев, поэтому любые его дальнейшие действия зависят от решений, которые принимает не он. Перекроют кислород с деньгами, и все это быстро закончится. Подсудимые не присутствуют, когда суд принимает какое-то решение. Я не хочу сравнивать с каким-то судом, но, в принципе, решать судьбу Украины будут не на Украине, как бы они ни ерепенились, — высказался Марков.

Он подчеркнул, что Зеленский может находиться в Венгрии лишь для того, чтобы президент США Дональд Трамп или кто-либо из американских чиновников объявил ему вердикт. По мнению экс-депутата Рады, больше с украинским лидером разговаривать не о чем.

Ранее Зеленский попросил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште. По его словам, Трамп обещал обсудить этот вопрос с российским лидером.

переговоры
Владимир Зеленский
Венгрия
СВО
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В деле пропавшей на Урале туристки появились новые детали
Трамп пригрозил миру секретным оружием
Стало известно, когда Трамп может посетить Китай
Развод с Сексте, долги, мнение об СВО: где сейчас актер Максим Матвеев
Печально известный колл-центр с россиянами накрыли у тайской границы
Российская теннисистка Тимофеева сменила гражданство
Установлена полная хронология ограбления в Лувре
Не все страны ЕС изъявили желание участвовать в «трибунале» против России
Ученые нашли революционный способ вернуть зрение
«Все полетело в пропасть»: писатель оценил роль Горбачева в развале СССР
ЕС предупредили о серьезных последствиях энергетических санкций против РФ
Трамп надеется на заключение честной торговой сделки с КНР
Трамп заявил о стабильных отношениях с Китаем
«Дневник доктора Зайцевой», ипотека, Латвия: как живет актриса Яна Крайнова
Лолите пришлось обратиться к психиатру
Трамп пообещал, что США «утонут» в минералах
В Госдуме рассказали о новой «лотерейной» схеме мошенников
Военэксперт оценил боевые качества наемников в рядах ВСУ
Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте
Вратаря заманили на просмотр в команду, а затем похитили и убили
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.