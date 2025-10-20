В Венгрии раскрыли, каким будет ответ России при угрозе ее активам

Российская Федерация уведомила Венгрию о готовности ввести ответные меры против отдельных стран Евросоюза в случае реализации доходов от замороженных активов, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто. Такая позиция была озвучена в ходе консультаций между сторонами по вопросу использования так называемых замороженных средств, передает телеканал М1.

Как отметил глава венгерского внешнеполитического ведомства, Европейский союз демонстрирует явное намерение предпринять шаги по использованию данных финансовых ресурсов. При этом российская сторона четко обозначила, что будет индивидуально оценивать ситуацию с каждым государством — членом ЕС.

Мы, конечно же, консультировались по этому вопросу, и российская сторона ответила нам, что оценит ситуацию с каждой страной-членом и введет контрмеры в случае принятия такого решения, — отметил Сийярто.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт на встречах со странами ЕС выступит против дальнейшей военной помощи Украине. Как указал глава ведомства, страна выступает против запрета на закупку российских природного газа и нефти.