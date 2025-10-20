Наемники в рядах ВСУ не отличаются стойкостью или желанием сражаться в трудных условиях, сказал NEWS.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, причина этого в отсутствии у наемников серьезной политической или патриотической мотивации.

Стойких наемников в ВСУ нет вообще. Если говорить про боеготовность и стойкость, то, конечно, это присуще именно украинцам. И в первую очередь, надо признать, украинским националистам. Что касается поляков, не говорю там про колумбийцев и прочих, то все они особо и не собираются быть стойкими. Наоборот, при первой же возможности, понимая, что есть риск смерти, они предпочитают бежать. Ну а почему? Потому что они же не воюют за Украину, за ее независимость, целостность и так далее. Они воюют в основном за деньги, — сказал Перенджиев.

Ранее сообщалось, что наемники из Южно-Африканской Республики, сражавшиеся за Вооруженные силы Украины, ликвидированы под Купянском. При этом часть ликвидированных наемников практически невозможно было опознать после прилетов фугасных авиабомб ФАБ-500 по местам их скопления. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее заместитель командира взвода минометчиков «Днепр» с позывным Баллон рассказал, как трое иностранных наемников ВСУ, которые оказались под минометным обстрелом, бросили двух своих раненых сослуживцев и убежали. По его словам, у бойцов были американские и натовские шевроны.