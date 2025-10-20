В ЕС признались в неспособности выполнить обязательства перед Украиной

Европейский союз испытывает значительный дефицит артиллерийских снарядов для выполнения взятых на себя обязательств перед Украиной, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Люксембурге, трансляцию которой вел DRM News. По ее словам, для поставки запланированных 2 млн боеприпасов в следующем году не хватает примерно 300 тыс.

По снарядной инициативе поставки 2 млн боеприпасов: нам не хватает порядка 300 тыс. снарядов. Государствам ЕС надо принять меры, — сказала Каллас.

Ранее сообщалось, что Киев получил на 40% меньше поддержки от стран Европы за последние полгода, чем в начале 2025 года. Европейские страны резко снижают объемы помощи Украине, хотя их общие возможности далеко не исчерпаны. Резкий спад военной помощи особенно заметен в последние месяцы, указывают аналитики.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп «остудил пыл» Украины относительно получения дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Американский лидер отказал Киеву в их поставках.