20 октября 2025 в 17:29

Ушел из жизни лидер рок-группы Green Grey

Солист группы Green Grey Андрей Яценко скончался на 56-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В возрасте 55 лет скончался Андрей Яценко, известный как Diezel, гитарист и лидер украинской рок-группы Green Grey, об этом сообщили на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Причины смерти пока не разглашаются. Семья и коллеги группы не делятся подробностями произошедшего.

Андрей Яценко появился на свет 25 декабря 1969 года в Киеве. Он основал рок-группу в 1993 году. Коллектив обрел широкую известность в музыкальных кругах. Его лидер стал знаковой фигурой на украинской рок-сцене и внес значительный вклад в культурное наследие. Творчество группы привлекало слушателей своей энергичностью и уникальным стилем.

Ранее сообщалось, что французская актриса и писательница Мартина Брошар умерла в возрасте 81 года. Она известна ролями в таких фильмах, как «Украденные поцелуи». Брошар оставила сцену несколько лет назад и скончалась в своей резиденции в Морлупо, недалеко от Рима. После дебюта во Франции Мартина переехала в Италию в 1970 году и продолжила там свою творческую деятельность.

