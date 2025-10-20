Ушел из жизни лидер рок-группы Green Grey

В возрасте 55 лет скончался Андрей Яценко, известный как Diezel, гитарист и лидер украинской рок-группы Green Grey, об этом сообщили на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Причины смерти пока не разглашаются. Семья и коллеги группы не делятся подробностями произошедшего.

Андрей Яценко появился на свет 25 декабря 1969 года в Киеве. Он основал рок-группу в 1993 году. Коллектив обрел широкую известность в музыкальных кругах. Его лидер стал знаковой фигурой на украинской рок-сцене и внес значительный вклад в культурное наследие. Творчество группы привлекало слушателей своей энергичностью и уникальным стилем.

