20 октября 2025 в 17:32

Политолог объяснил, как Трамп поставил Зеленского на место

Политолог Дудчак: Трамп поставил Зеленского на место отказом встретить его в США

Владимир Зеленский, Дональд Трамп Владимир Зеленский, Дональд Трамп Фото: Социальные сети

Глава Белого дома Дональд Трамп поставил президента Украины Владимира Зеленского на место, не встретив его в аэропорту, считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак. В разговоре с Общественной Службой Новостей он обратил внимание, что Зеленского встречал его собственный экипаж самолета, чтобы создать массовку.

Процедура проведения мероприятия произвела самое яркое впечатление. В Вашингтоне Зеленскому показали его место. Это было видно с самого начала визита. Его вынужден был встречать собственный экипаж самолета, создававший какую-то массовку. И, конечно, галстук министра обороны США Пита Хегсета цвета флага России порадовал, — пояснил эксперт.

При этом, считает Дудчак, Трамп вряд ли специально планировал унизить Зеленского и разрабатывал такую стратегию с политтехнологами. По его мнению, американский лидер показал свое обычное поведение. Он обратил внимание, что Трамп предпочитает общаться с людьми, которые умеют проявлять твердость характера.

Ранее Трамп высказался относительно возможных новых поставок вооружений Украине. Во время встречи с Зеленским в Белом доме американский лидер подчеркнул, что Соединенным Штатам самим необходимы ракеты Tomahawk и другие виды вооружений.

