В деле пропавшей на Урале туристки появились новые детали Пропавшая под Челябинском туристка была в составе неорганизованной тургруппы

Пропавшая в районе горы Большой Иремель жительница Челябинской области входила в неорганизованную туристическую группу, не связанную с официальными турфирмами, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Кайзер. Местонахождение россиянки неизвестно с 18 октября.

[Это была] неорганизованная группа, <…> в составе такой группы она туда пошла, — сказала она.

43-летняя Полина Захарова отправилась на гору Большой Иремель и не вернулась. В поисковой операции участвуют добровольцы и спасатели. В ориентировках указано, что в день исчезновения Захарова была одета в розовую куртку, бордовые штаны, серо-синие ботинки и бордовую шапку.

