20 октября 2025 в 15:16

Искавшие семью Усольцевых дали подписку о молчании

aif.ru: искавшие Усольцевых волонтеры подписали соглашение о неразглашении

Поиски пропавшей семьи Усольцевых Поиски пропавшей семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom*

Добровольцы, помогающие в поисках семьи Усольцевых, подписывали документы о неразглашении данных, сообщает aif.ru со ссылкой на собственный источник. Сергей, Ирина и их дочь Арина ушли в турпоход 28 сентября и пропали. Основные работы завершены, на месте осталась краевая группировка из профессиональных спасателей «Спасатель».

Перед отъездом волонтеров и МЧС, по словам некоторых добровольцев, попросили подписать документ о неразглашении данных, — сказано в статье.

ChatGPT увидел криминальный след в исчезновении семьи Усольцевых в Красноярской тайге. Корреспондент NEWS.ru поинтересовался у ИИ, куда могли бесследно пропасть супруги вместе дочкой. По мнению нейросети, скорее всего, семью тайно вывезли с места.

Пользователи Сети нашли совпадения в историях об исчезнувшей в тайге семье Усольцевых и сбежавшей в США семье сотрудника советских спецслужб Виктора Шеймова. Их побег из СССР был детально проработан совместно с сотрудниками ЦРУ в Польше. В назначенную дату майор с женой и дочерью покинули квартиру, взяв с собой минимум вещей.

