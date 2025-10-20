Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 14:57

Искусственный интеллект назвал самую вероятную версию пропажи Усольцевых

ChatGPT увидел криминальный след в исчезновении Усольцевых

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Криминальный след в исчезновении семьи Усольцевых в Красноярской тайге увидел ChatGPT. Корреспондент NEWS.ru поинтересовался у ИИ, куда могли бесследно пропасть супруги вместе с 5-летней дочкой. По мнению нейросети, скорее всего, семью тайно вывезли с места.

Вероятность похищения или убийства по мотивам наживы, включая попытку устранить владельца бизнеса ради активов — 45%. Отсутствие следов несчастного случая согласуется с тем, что возможен скрытый вывоз людей с места. В пользу этой версии говорит и то, что масштабные поиски семьи результата не дали, — говорится в ответе искусственного интеллекта.

ИИ сделал оговорку, что похищение ребенка вместе с родителями — вполне логичный сценарий. Дочка Усольцевых могла видеть лица похитителей или другие детали, которые могли бы помочь следствию. По «мнению» нейросети, вероятность, что семья жива до сих пор — 20-25%.

Наличие ребенка может сдерживать вероятных похитителей от насилия, а убийство трех человек в условиях повышенного внимания к делу сопряжено с большим риском. Похитителям может быть проще удерживать семью, чем избавляться от тел, — продолжила нейросеть.

Chat GPT указал, что в составлении данного сценария использовал общий статистический анализ подобных дел, где чаще всего подоплека оказывалась криминальной.

Как ранее рассказали правозащитники из организации «Альтернатива», вариант что Усольцевых похитили для использования в качестве рабов маловероятна. В эту версию сложно поверить, так как речь идет о нескольких пропавших людях, а не об одном человеке, считают они.

ChatGPT
нейросети
пропавшие люди
пропавшие без вести
Тайга
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, что грозит невесте Лепса за обвинения Бони в проституции
Искавшие семью Усольцевых дали подписку о молчании
Стало известно, в каком состоянии находится Юлия Барановская
Раскрыт тайный смысл желания Лукашенко наладить контакт с Зеленским
В МИД России назвали темы, которые обсудят Лавров и Рубио во время встречи
Кассационный суд озвучил решение по изъятию акций Соликамского завода
Экономист оценил выгоду от создания тоннеля между Россией и США
Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане
В составе ВСУ сформировали группировку Объединенных сил
Житель Крыма осужден за сотрудничество с украинской разведкой
Симоньян рассказала, что для нее важно успеть сделать в жизни
Слова о Заворотнюк, муж-альфонс, отъезд из РФ: как живет Ольга Прокофьева
В мэрии Гюмри назвали истинные причины задержания Гукасяна
В МИД Таиланда заявили о безопасности страны для российских туристов
В Госдуме предложили наказывать за диверсии даже спустя годы
Искусственный интеллект назвал самую вероятную версию пропажи Усольцевых
Продюсер Пенкина ответил на обвинения в попытке самопиара артиста
Военэксперт назвал способ бороться с рассредоточением ВПК Украины
Миллер объяснил, что может обеспечить рывок в освоении ИИ в России
Опубликованы кадры столкновений у здания мэрии армянского города Гюмри
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.