Криминальный след в исчезновении семьи Усольцевых в Красноярской тайге увидел ChatGPT. Корреспондент NEWS.ru поинтересовался у ИИ, куда могли бесследно пропасть супруги вместе с 5-летней дочкой. По мнению нейросети, скорее всего, семью тайно вывезли с места.

Вероятность похищения или убийства по мотивам наживы, включая попытку устранить владельца бизнеса ради активов — 45%. Отсутствие следов несчастного случая согласуется с тем, что возможен скрытый вывоз людей с места. В пользу этой версии говорит и то, что масштабные поиски семьи результата не дали, — говорится в ответе искусственного интеллекта.

ИИ сделал оговорку, что похищение ребенка вместе с родителями — вполне логичный сценарий. Дочка Усольцевых могла видеть лица похитителей или другие детали, которые могли бы помочь следствию. По «мнению» нейросети, вероятность, что семья жива до сих пор — 20-25%.

Наличие ребенка может сдерживать вероятных похитителей от насилия, а убийство трех человек в условиях повышенного внимания к делу сопряжено с большим риском. Похитителям может быть проще удерживать семью, чем избавляться от тел, — продолжила нейросеть.

Chat GPT указал, что в составлении данного сценария использовал общий статистический анализ подобных дел, где чаще всего подоплека оказывалась криминальной.

Как ранее рассказали правозащитники из организации «Альтернатива», вариант что Усольцевых похитили для использования в качестве рабов маловероятна. В эту версию сложно поверить, так как речь идет о нескольких пропавших людях, а не об одном человеке, считают они.