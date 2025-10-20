Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:30

В истории Усольцевых нашли сходства с делом пропавшей семьи сотрудника КГБ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пользователи Сети нашли совпадения в историях об исчезнувшей в тайге семье Усольцевых и сбежавшей в США семье сотрудника советских спецслужб Виктора Шеймова, сообщил aif.ru. Cупруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали, отправившись в поход к горе Буратинка. На поиски было поднято свыше 1400 волонтеров, поисковиков и спасателей. Исчезновение туристов вызвало массу домыслов.

На фоне резонансной новости пользователи Сети вспомнили историю семьи майора КГБ Шеймова. Он исчез с женой и дочерью: знакомым семья сообщила, что едет на дачу. После этого связь с ними была потеряна. Шеймовых обнаружили лишь восемь лет спустя, проживающими в США. Их побег из СССР был детально проработан совместно с сотрудниками ЦРУ в Польше. В назначенную дату майор с женой и дочерью покинул квартиру, взяв с собой минимум вещей.

Сотрудника спецслужб тайно вывезли самолетом, при этом Шеймов маскировался под второго пилота, а его родственники прятались в ящиках. По прибытии в США ему сделали пластическую операцию, и в 1988 году он дал признательное интервью. Шеймов скончался в 2019 году в возрасте 73 лет.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае обследовали восемь километров лесных дорог и пять квадратных километров тайги в поисках Усольцевых. Поиски не принесли результатов и будут продолжены.

КГБ
Урал
пропавшие
поиски
