19 октября 2025 в 09:24

Раскрыты новые подробности поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Спасатели обследовали пять квадратных километров тайги в поисках Усольцевых

Спасательная группа в тайге под Красноярском на месте поисков семьи Усольцевых Спасательная группа в тайге под Красноярском на месте поисков семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom

Спасатели в Красноярском крае обследовали восемь километров лесных дорог и пять квадратных километров тайги в поисках семьи Усольцевых, передает пресс-служба краевого аварийно-спасательного формирования «Спасатель». Поиски не принесли результатов и сегодня будут продолжены.

Сводная группа краевых спасателей в ходе поисков семьи в Партизанском районе обследовала пять квадратных километров горно-таежной местности и восемь километров лесных дорог, — сказано в сообщении.

Ранее блогер Александр Андрюшенков не исключил, что пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла уехать из России, пока ее не начали искать. Он предположил, что супруги с дочерью могли пересечь границу с Монголией. В свою очередь сын Усольцевых Даниил Баталов считает, что пропавшие могли укрыться среди каменных осыпей, когда отправились на поиски сбежавшей собаки.

До этого спасатель международного класса Егор Дульнев заявил, что семья Усольцевых способна продержаться без еды в тайге больше месяца. Альпинист допустил, что исчезнувшие могли сбежать за границу.

Красноярский край
поиски
семьи
Тайга
спасатели
