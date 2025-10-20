Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 18:31

В СК опровергли один фейк вокруг исчезновения семьи Усольцевых

СК: данные о подписках о неразглашении по поискам Усольцевых являются ложью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщения о том, что участвовавшие в поисках пропавшей семьи Усольцевых должны были дать подписку о неразглашении, являются фейком, заявили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Ранее некоторые СМИ опубликовали такие сведения, ссылаясь на анонимного волонтера, передает ТАСС.

Информация о подписи бумаг о неразглашении данных предварительного следствия волонтерами, которые принимали участие в первой волне активных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, не соответствует действительности. Подписки о неразглашении данных предварительного следствия у участников поисковых мероприятий не отбирались, — прокомментировали в ведомстве.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью загадочно исчезли в тайге, отправившись в поход. На их поиски были брошены значительные силы волонтеров и спасателей. Эта история вызвала широкий общественный резонанс и множество домыслов. Пользователи Сети обнаружили неожиданные совпадения с историей семьи сотрудника советских спецслужб Виктора Шеймова, который вместе с женой и дочерью сбежал в США.

фейки
пропажи
поиски
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пригрозил миру секретным оружием
Стало известно, когда Трамп может посетить Китай
Развод с Сексте, долги, мнение об СВО: где сейчас актер Максим Матвеев
Печально известный колл-центр с россиянами накрыли у тайской границы
Российская теннисистка Тимофеева сменила гражданство
Установлена полная хронология ограбления в Лувре
Не все страны ЕС изъявили желание участвовать в «трибунале» против России
Ученые нашли революционный способ вернуть зрение
«Все полетело в пропасть»: писатель оценил роль Горбачева в развале СССР
ЕС предупредили о серьезных последствиях энергетических санкций против РФ
Трамп надеется на заключение честной торговой сделки с КНР
Трамп заявил о стабильных отношениях с Китаем
«Дневник доктора Зайцевой», ипотека, Латвия: как живет актриса Яна Крайнова
Лолите пришлось обратиться к психиатру
Трамп пообещал, что США «утонут» в минералах
В Госдуме рассказали о новой «лотерейной» схеме мошенников
Военэксперт оценил боевые качества наемников в рядах ВСУ
Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте
Вратаря заманили на просмотр в команду, а затем похитили и убили
Рубио озвучил важный аспект в работе над достижением мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.