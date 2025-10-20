В СК опровергли один фейк вокруг исчезновения семьи Усольцевых СК: данные о подписках о неразглашении по поискам Усольцевых являются ложью

Сообщения о том, что участвовавшие в поисках пропавшей семьи Усольцевых должны были дать подписку о неразглашении, являются фейком, заявили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Ранее некоторые СМИ опубликовали такие сведения, ссылаясь на анонимного волонтера, передает ТАСС.

Информация о подписи бумаг о неразглашении данных предварительного следствия волонтерами, которые принимали участие в первой волне активных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, не соответствует действительности. Подписки о неразглашении данных предварительного следствия у участников поисковых мероприятий не отбирались, — прокомментировали в ведомстве.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью загадочно исчезли в тайге, отправившись в поход. На их поиски были брошены значительные силы волонтеров и спасателей. Эта история вызвала широкий общественный резонанс и множество домыслов. Пользователи Сети обнаружили неожиданные совпадения с историей семьи сотрудника советских спецслужб Виктора Шеймова, который вместе с женой и дочерью сбежал в США.