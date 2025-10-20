Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:39

В горах Челябинской области третий день разыскивают туристку

В Челябинской области туристка ушла на гору Большой Иремель и не вернулась

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Челябинской области ведутся поиски 43-летней Полины Захаровой, которая ушла из дома 18 октября, сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт». Туристка отправилась на гору Большой Иремель и не вернулась.

Все это время женщина не выходила на связь. В поисковой операции участвуют добровольцы и спасатели. В ориентировках указано, что в день исчезновения Захарова была одета в розовую куртку, бордовые штаны, серо-синие ботинки и бордовую шапку.

Ранее спасатели в Красноярском крае обследовали восемь километров лесных дорог и пять квадратных километров тайги в поисках семьи Усольцевых. Поиски не принесли результатов.

До этого глава поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» заявила, что семья Усольцевых не могла сбежать за границу, так как они планировали лишь короткую прогулку. По ее словам, побег требует времени и подготовки. Эксперт уточнила, что рядом действительно проходит военно-полевая дорога длиной более 30 километров. Она добавила, что по ней не смог проехать даже полноприводный «Соболь».

