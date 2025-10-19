Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 08:52

«Можно улететь вертолетом»: поисковик оценила версию о побеге Усольцевых

Поисковик Торгашина: Усольцевы не могли бежать за рубеж из-за неподготовленности

Район, где пропали Усольцевы Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom*

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых не могла бежать за рубеж, так как для совершения побега нужно время, а исчезнувшие изначально отправлялись на короткую прогулку, считает глава поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина. По ее словам, которые приводит KP.RU, рядом с местом пропажи действительно есть дорога, но ее состояние оставляет желать лучшего.

Да, там есть военно-полевая дорога более 30 км длиной. Мы по ней поехали на полноприводном «Соболе» и застряли так, что нас еле вытянули. Если уж фантазировать, то вершина соседней с Буратинкой скалы Кутурчинка идеально плоская, с нее можно улететь вертолетом. Но это не более чем фантазии, — поделилась Торгашина.

Ранее блогер Александр Андрюшенков не исключил, что пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла уехать из России, пока ее не начали искать. Он предположил, что супруги с дочерью могли пересечь границу с Монголией. Сын Усольцевых Даниил Баталов рассказал, что пропавшие могли укрыться среди каменных осыпей, когда отправились на поиски сбежавшей собаки.

Россия
Красноярский край
пропавшие
версии
поисковики
