Экс-супруг Бритни Спирс пожаловался на размер алиментов

Экс-супруг Бритни Спирс Кевин Федерлайн выразил недовольство размером алиментов, которые певица выплачивала ему на содержание общих детей, в своих мемуарах «Вы думали, что знаете», передает Daily Mail. У Бритни и Кевина есть двое сыновей.

После развода суд обязал Бритни выплачивать Кевину $20 тыс. (более 1,6 млн рублей) ежемесячно на содержание детей и столько же на алименты за половину брачного периода. По информации от СМИ, Кевин также получил разовую выплату в размере от $1 млн до $1,3 млн долларов (от 80,9 млн рублей до 105,2 млн рублей). Федерлайн в своей книге пожаловался, что ему едва хватало средств на содержание двоих детей в Лос-Анджелесе. У мужчины, помимо детей от Бритни, есть еще четверо наследников.

Ранее Спирс резко отреагировала на мемуары своего бывшего мужа. В книге он описал тревожные эпизоды из их совместной жизни, включая случай с ножом, и впервые публично высказался о предполагаемых супружеских изменах Спирс. Певица назвала обвинения экс-супруга клеветой и опровергла их.