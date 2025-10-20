ЕС предупредили о серьезных последствиях энергетических санкций против РФ Спикер парламента Сербии назвала планы ЕС по отказу от нефти из РФ катастрофой

Планы Европейского союза по поэтапному отказу от российских энергоносителей могут иметь катастрофические последствия для Сербии, заявила председатель парламента страны Ана Брнабич. В своем комментарии агентству Танјуг она выразила серьезную озабоченность Белграда сложившейся ситуацией в энергетической сфере.

Это катастрофическая новость для нас, поистине катастрофическая новость. Я не помню, чтобы мы в последнее время получали такие серьезные и плохие новости для Сербии. Мы построили газопроводы именно для того, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную поставку газа в Республику Сербия, — сказала Брнабич.

Парламентарий призналась, что в настоящее время не видит возможных путей решения возникшего кризиса. Она возлагает надежды на возвращение президента Александра Вучича из Венгрии, который, возможно, предложит выход из сложившейся ситуации.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что американские санкции против компании NIS являются ответной мерой за отказ Белграда вводить ограничения против Москвы. Дипломат подчеркнул необходимость называть вещи своими именами и выразил уверенность, что действия США нанесли удар по сербской экономике.