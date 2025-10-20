Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 19:41

ЕС предупредили о серьезных последствиях энергетических санкций против РФ

Спикер парламента Сербии назвала планы ЕС по отказу от нефти из РФ катастрофой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Планы Европейского союза по поэтапному отказу от российских энергоносителей могут иметь катастрофические последствия для Сербии, заявила председатель парламента страны Ана Брнабич. В своем комментарии агентству Танјуг она выразила серьезную озабоченность Белграда сложившейся ситуацией в энергетической сфере.

Это катастрофическая новость для нас, поистине катастрофическая новость. Я не помню, чтобы мы в последнее время получали такие серьезные и плохие новости для Сербии. Мы построили газопроводы именно для того, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную поставку газа в Республику Сербия, — сказала Брнабич.

Парламентарий призналась, что в настоящее время не видит возможных путей решения возникшего кризиса. Она возлагает надежды на возвращение президента Александра Вучича из Венгрии, который, возможно, предложит выход из сложившейся ситуации.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что американские санкции против компании NIS являются ответной мерой за отказ Белграда вводить ограничения против Москвы. Дипломат подчеркнул необходимость называть вещи своими именами и выразил уверенность, что действия США нанесли удар по сербской экономике.

