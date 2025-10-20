ЕС предупредили о серьезных последствиях энергетических санкций против РФ

Планы Европейского союза по поэтапному отказу от российских энергоносителей могут иметь катастрофические последствия для Сербии, заявила председатель парламента страны Ана Брнабич. В своем комментарии агентству Танјуг она выразила серьезную озабоченность Белграда сложившейся ситуацией в энергетической сфере.
Это катастрофическая новость для нас, поистине катастрофическая новость. Я не помню, чтобы мы в последнее время получали такие серьезные и плохие новости для Сербии. Мы построили газопроводы именно для того, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную поставку газа в Республику Сербия, — сказала Брнабич.
Парламентарий призналась, что в настоящее время не видит возможных путей решения возникшего кризиса. Она возлагает надежды на возвращение президента Александра Вучича из Венгрии, который, возможно, предложит выход из сложившейся ситуации.
Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что американские санкции против компании NIS являются ответной мерой за отказ Белграда вводить ограничения против Москвы. Дипломат подчеркнул необходимость называть вещи своими именами и выразил уверенность, что действия США нанесли удар по сербской экономике.