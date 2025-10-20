Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода войск из регионов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский боится того, что может столкнуться с военным переворотом, если пойдет на уступки Москвы и выведет войска до конституционных границ РФ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф является наиболее реалистично мыслящим представителем американской администрации, поскольку разделяет такую позицию России.

Уиткофф — наибольший реалист в контексте украинского кризиса со стороны администрации США. Было немало утечек, что он во многом согласен с позицией РФ о восстановлении конституционных границ. Думаю, он и украинской стороне, и Трампу говорил, что нужно мирным путем заставлять украинцев отводить войска. Зеленский в этом случае окажется в сложной ситуации: если бы он хотел пойти на это условие, многие украинские военные не согласились бы с этим и стали саботировать это решение, попытались устроить против него переворот. Он понимает, что в этом случае похоронит свою политическую карьеру, — пояснил Дудаков.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский случайно признал российский статус пяти регионов, говоря о взятии Вооруженными силами РФ «около 1%» страны. По его словам, на самом деле армия России контролирует больше территорий Украины.

Уиткофф ранее заявил, что сейчас в мире формируется международная тенденция к активному заключению мирных договоров. Он выразил уверенность в том, что достигнутое соглашение между Израилем и сектором Газа создало позитивный импульс для внешней политики Белого дома. Политик добавил, что в настоящее время активно занимается вопросами прекращения боевых действий на Украине.