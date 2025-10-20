Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 13:48

Спецпосланник Трампа объяснил, почему мирные договоры входят в моду

Уиткофф назвал заразительным тренд на заключение мирных соглашений

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Global Look Press

Сейчас в мире формируется международная тенденция к активному заключению мирных договоров, заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в эфире телеканала CBS News. Американский дипломат выразил уверенность в том, что достигнутое соглашение между Израилем и сектором Газа создало позитивный импульс для внешней политики Белого дома.

Он также добавил, что ряд других государств уже выразил надежду на посредническую роль администрации Трампа в урегулировании своих конфликтов. В настоящее время сам спецпосланник активно занимается вопросами прекращения боевых действий на Украине. Параллельно он отметил повышенную заинтересованность Ирана в заключении мирного соглашения.

Заключение мирного соглашения становится заразительным. Люди хотят это делать, — сказал Уиткофф.

Ранее The Daily Telegraph сообщало, что представители команды Трампа во время встречи в Вашингтоне с украинским главой Владимиром Зеленским требовали от Киева вывести войска из Донбасса. По данным источника, американская сторона ссылалась на то, что эти территории закреплены за Россией в ее конституции.

