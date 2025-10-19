Трамп увидел еще одно решение для завершения конфликта на Украине Трамп предложил решить украинский конфликт через торговлю

Американский лидер Дональд Трамп заявил о существовании отличного потенциала для торговли, который позволит решить украинский конфликт. Так в интервью телеканалу Fox News он прокомментировал усилия со стороны Вашингтона по урегулированию на Украине.

Сейчас у нас конфликт, но есть отличный потенциал для торговли, и я надеюсь, что мы добьемся успеха, — сообщил он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что торговые конфликты оказывают негативное воздействие на мировую экономику и снижают спрос на энергетические ресурсы. Он отметил, что такие конфликты оказывают дестабилизирующее воздействие, нарушая цепочки поставок и долгосрочные торговые связи между государствами.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Украине грозит капитуляция в случае отказа от компромиссного мирного урегулирования после предстоящей встречи президентов России и США. Он напомнил, что украинской стороне предложено остановить конфликт по текущей линии фронта в обмен на пакет политических обязательств, включая решение статуса русского языка и проведение выборов.