Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца

Российский танкист Богдан Бердянский вызвал огонь ВСУ на себя ради отца Романа, передает ТАСС. Боец рассказал, как во время освобождения Волновахи в 2022 году он на своем танке прикрывал экипаж отца.
Когда мы штурмовали центр города у них (танкового экипажа Романа. — NEWS.ru) закончился БК (боекомплект. — NEWS.ru), они откатывались, погрузив двухсотых и трехсотых, тогда уже выкатывались мы, чтобы прикрывать их, — рассказал Бердянский-младший.
Богдан пошел служить еще в 2021 году. Его отец подписал контракт месяц спустя. Сейчас оба военнослужащих стали командирами танков.
Ранее российский солдат с позывным Перс потерял автомат во время атаки FPV-дрона в ДНР. Его перевели в другой блиндаж, где он заметил двоих украинских военных. Выдав себя за своего, он сумел незаметно приблизиться к ним. В результате он убил одного ножом и нейтрализовал второго при помощи отобранного автомата.
До этого российского бойца с позывным Мио, который в одиночку вступил в схватку с пятью военными ВСУ, представили к награждению звездой Героя России. Сперва он ликвидировал двоих противников при помощи гранаты, а потом открыл огонь из автомата.