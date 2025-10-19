Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 18:38

Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца

Танкист Бердянский вызвал огонь ВСУ на себя, чтобы спасти экипаж отца

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российский танкист Богдан Бердянский вызвал огонь ВСУ на себя ради отца Романа, передает ТАСС. Боец рассказал, как во время освобождения Волновахи в 2022 году он на своем танке прикрывал экипаж отца.

Когда мы штурмовали центр города у них (танкового экипажа Романа. — NEWS.ru) закончился БК (боекомплект. — NEWS.ru), они откатывались, погрузив двухсотых и трехсотых, тогда уже выкатывались мы, чтобы прикрывать их, — рассказал Бердянский-младший.

Богдан пошел служить еще в 2021 году. Его отец подписал контракт месяц спустя. Сейчас оба военнослужащих стали командирами танков.

Ранее российский солдат с позывным Перс потерял автомат во время атаки FPV-дрона в ДНР. Его перевели в другой блиндаж, где он заметил двоих украинских военных. Выдав себя за своего, он сумел незаметно приблизиться к ним. В результате он убил одного ножом и нейтрализовал второго при помощи отобранного автомата.

До этого российского бойца с позывным Мио, который в одиночку вступил в схватку с пятью военными ВСУ, представили к награждению звездой Героя России. Сперва он ликвидировал двоих противников при помощи гранаты, а потом открыл огонь из автомата.

