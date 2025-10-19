Российский солдат с позывным Перс уничтожил двоих украинских бойцов в ДНР, будучи безоружным, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным Боец. Солдат потерял автомат во время атаки дрона. По словам Бойца, Перс находился на опорном пункте, прижав автомат к броне, когда FPV-дрон атаковал его.

Солдата перевели в другой блиндаж, где он увидел двоих украинских военных. Выдавая себя за своего, он осторожно приблизился к ним. После короткой схватки он убил одного противника ножом, захватив его оружие. Второго он нейтрализовал с помощью отобранного автомата.

Ранее военнослужащий из 60-й мотострелковой бригады группировки «Восток» геройски ликвидировал группу противника в окопе, совершив рискованный маневр во время боев за Новогригоровку в Днепропетровской области. В ходе штурма опорного пункта боец попал под обстрел и, спасаясь от вражеской гранаты, бросился в окоп противника. Противники попытались вытолкнуть его, но он бросил гранату обратно и выбежал.

До этого солдат 35-й бригады группировки «Центр» в одиночку уничтожил двоих бойцов ВСУ, пытавшихся приблизиться к позициям под Красноармейском. Это произошло на расстоянии около 10 метров.