США заявили о риске срыва перемирия в Газе Госдеп США предупредил о готовящемся нарушении перемирия ХАМАС в Газе

Соединенные Штаты уведомили страны — гаранты соглашения о перемирии в секторе Газа о том, что ХАМАС, по имеющимся данным, готовится нарушить режим прекращения огня, сообщил Госдепартамент США в соцсети Х. Там добавили, что в случае эскалации могут быть приняты меры для защиты жителей анклава.

Соединенные Штаты проинформировали страны — гаранты мирного соглашения по Газе о достоверных сообщениях, указывающих на неизбежное нарушение ХАМАС режима прекращения огня в отношении жителей Газы, — говорится в сообщении.

До этого движение ХАМАС официально заявило о нарушении соглашения о прекращении огня со стороны Израиля. Тель-Авив решил не открывать контрольно-пропускной пункт Рафах.

До этого британская газета Guardian сообщила, что международный воинский контингент для сектора Газа, вероятно, возглавит Египет. По данным издания, Азербайджан, Индонезия и Турция также планируют направить значительное количество своих военнослужащих в состав этих сил. Формирование контингента происходит в рамках подготовки соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН.