19 октября 2025 в 16:21

Новак заявил о вреде торговых войн для мировой экономики

Вице-премьер Новак: торговые войны негативно сказываются на мировой экономике

Александр Новак Александр Новак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Торговые конфликты оказывают негативное воздействие на мировую экономику и снижают спрос на энергетические ресурсы, заявил вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что такие конфликты оказывают дестабилизирующее воздействие, нарушая цепочки поставок и долгосрочные торговые связи между государствами, передает «Москва. Кремль. Путин».

Отмечали здесь на Российской энергетической неделе то, что за последние пять лет вот таких «черных лебедей» (редких, труднопрогнозируемых событий. — NEWS.ru) стало очень много, которые сильно дестабилизируют ситуацию, — прокомментировал Новак.

Ранее эксперт Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов заявил, что торговая война между США и Китаем, начатая при американском президенте Дональде Трампе, продолжается. Конфликт, по его мнению, не исчез, а лишь трансформировался, и его будущее остается неопределенным.

До этого Китай выступил с предложением осуществить крупные инвестиции в экономику США. Это предложение было выдвинуто на фоне требований отменить американские ограничения на сделки в Соединенных Штатах. Объем потенциальных инвестиций пока обсуждается, но предполагается, что он может составить до $1 трлн (82 трлн рублей).

торговые войны
экономика
ресурсы
государства
