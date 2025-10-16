«Экстремальные обороты»: озвучены перспективы торговой войны США и Китая

Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем продолжается с периода первого президентского срока Дональда Трампа, заявил эксперт Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов в комментарии РИА Новости. По оценке специалиста, конфликт, набирающий обороты, не прекращался, а лишь видоизменялся, и его дальнейшее развитие остается непредсказуемым.

Торговая война США и Китая набирает новые экстремальные обороты. Итак, если мы говорим о торговой войне США и КНР, то можно ли говорить вообще в принципе о том, что она завершалась с таких времен, когда еще шел первый срок президентства Дональда Трампа? На мой взгляд, она и не прекращалась, но немного модифицировалась, — сказал эксперт.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неизбежном влиянии торгового противостояния США и Китая на мировую экономику. Такое мнение он высказал на полях Российской энергетической недели.

Кроме того, политолог-китаевед Николай Вавилов заявил, что торговая война между Соединенными Штатами и Китаем способна укрепить международные позиции России. По его мнению, обострение противоречий между Пекином и Вашингтоном может ослабить существующую американоцентричную модель мировой экономики.