Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 13:18

В Кремле рассказали о глобальном влиянии торговой войны США и Китая

Песков: торговая война США и Китая неизбежно повлияет на мировую экономику

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Торговая война США и Китая окажет влияние на мировую экономику, заявил в рамках Российской энергетической недели представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это неизбежно случится.

[Торговая война между США и Китаем] отразится на всем мире, на всей мировой экономике неизбежно, — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии торговой войны с Китаем. Так он ответил на вопрос, возможно ли резкое обострение экономического конфликта между двумя странами.

В свою очередь политолог-китаевед Николай Вавилов выразил мнение, что торговая война США и КНР может усилить позиции России. Он считает, что обострение взаимных претензий Пекина и Вашингтона может подорвать американоцентричную мировую экономику. По словам эксперта, китайская сторона воспринимает полное прекращение связей с Соединенными Штатами как предрешенное событие.

До этого Трамп пригрозил, что Вашингтон 1 ноября или раньше введет пошлины в размере 100% на товары из КНР. Он также анонсировал введение экспортного контроля за критически важным программным обеспечением.

Россия
Дмитрий Песков
США
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО сбили девять украинских дронов над тремя регионами России
В Грузии задержали пятерых россиян по делу об отмывании доходов
Назван возможный ответ Китая на торговую войну США
«Никто кроме нас»: Путин заявил об успехах России в строительстве малых АЭС
Зеленский обратился к миру с призывом о давлении на Россию
Бабкина призвала перестать считать народный жанр третьесортным
Появилось видео выжигающего удара по сосредоточению ВСУ в районе Волчанска
«Планы грандиозные»: Бабкина заговорила о совместной песне с SHAMAN
Погода в Москве в пятницу, 17 октября: ждать ли сильных дождей и потепления
Налим и щука зимой на Амуре: секреты выбора рыболовных снастей
Путин высказался о роли России на международном нефтяном рынке
В Британии изобрели инновационный метод слежки за ворами в магазинах
Врач перечислил продукты, которые могут быть источником ботулизма
«Только предлог»: энергетик о требовании США к Индии не закупать нефть в РФ
«Все поднаелись»: Бабкина объяснила всплеск популярности народного жанра
Путин озвучил приятный прогноз насчет мирового спроса на нефть
Онищенко раскрыл, можно ли заразиться COVID и гриппом одновременно
Путин раскрыл, чем обернулся для Европы отказ от российских энергоносителей
«Является продуктом слияния»: академик РАН объяснил природу «стратуса»
Студенты посоревнуются за денежный приз при создании чат-ботов для MAX
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.