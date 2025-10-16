В Кремле рассказали о глобальном влиянии торговой войны США и Китая

Торговая война США и Китая окажет влияние на мировую экономику, заявил в рамках Российской энергетической недели представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это неизбежно случится.

[Торговая война между США и Китаем] отразится на всем мире, на всей мировой экономике неизбежно, — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии торговой войны с Китаем. Так он ответил на вопрос, возможно ли резкое обострение экономического конфликта между двумя странами.

В свою очередь политолог-китаевед Николай Вавилов выразил мнение, что торговая война США и КНР может усилить позиции России. Он считает, что обострение взаимных претензий Пекина и Вашингтона может подорвать американоцентричную мировую экономику. По словам эксперта, китайская сторона воспринимает полное прекращение связей с Соединенными Штатами как предрешенное событие.

До этого Трамп пригрозил, что Вашингтон 1 ноября или раньше введет пошлины в размере 100% на товары из КНР. Он также анонсировал введение экспортного контроля за критически важным программным обеспечением.