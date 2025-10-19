Умер главный тренер ФК «Аврора» Баткин

18 октября, на 79-м году жизни умер президент и главный тренер футбольного клуба «Авроры», о его кончине сообщила пресс-служба в Telegram-канале клуба. Представители клуба принесли соболезнования родным и близким тренера, а также всей его «футзальной семье». Слова скорби и поддержки близким спортивного деятеля выразили и в городском комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Скорбим и подбираем слова и силы: в одно мгновение наша и его легендарная «Аврора» стала другой, теперь без Петровича, — сообщили в пресс-службе.

Заслуженный тренер России, Эдуард Баткин родился в Одессе. Тренировать футболистов он начал на базе ЦСКА. Сначала работал с мужскими командами, затем начать тренировать женщин. В начале 90-х переехал в Петербург, где работал в клубе «Прометей-Динамо», а позднее с «Авророй». Он внес огромный вклад в развитие женского футбола и футзала. В клубе он работал с 1995 года. Под его руководством «Аврора» пять раз становилась чемпионом России и семь раз завоевывала Кубок страны.