Протекция Киркорова, роман с Кридом, «Дом-2»: как живет певица Марго

Певица Марго Овсянникова пришла на шоу «Звезды в Джунглях» на ТНТ и сообщила о романе с коллегой Егором Кридом. Чем известна Марго, почему артист Филипп Киркоров считает ее своей музой?

Чем известна Марго

Согласно данным из открытых источников, Овсянникова родилась 21 марта 1996 года в Макеевке Донецкой области. С детства увлекалась танцами, была солисткой и состояла в народной студии современного танца «Родничок», а также в народной студии эстрадного пения «Глас». После окончания школы поступила в университет на преподавателя английского языка.

Сольную карьеру певица начала, выпустив трек «Под наркозом». В октябре 2017 года стала участницей телепроекта «Дом-2», а в октябре 2018-го покинула шоу. В этом же году выпустила трек и клип на песню «Бомбовая».

Позже записала трек и клип на песню «Парень непростых кровей». Также выпустила песни под названием «Стресс» и «Ты для меня все». В марте 2020 года выпустила песню и клип «Виталий», в котором принял участие резидент Comedy Club Антон Лирник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В июне 2020 года Овсянникова после долгой работы над клипом к своему новому треку No Name заявила, что компания, готовившая ей идею для клипа, продала ее певице Ольге Бузовой. Через некоторое время она выпустила кавер на песню группы Scorpions под названием Wind of Change.

В сентябре 2020 года певица стала лауреатом премии Topical Style Awards 2020 в номинации «Fashion-редактор года». Также Марго является соосновательницей агентства The Most Media Group.

Марго Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В конце августа 2025 года Овсянникова выпустила совместную песню «Кукареку» с американским рэпером Lil Pump. Маргарита познакомилась с ним на встрече с рэп-исполнителем Tyga в Москве. Композиция выполнена в стиле хип-хоп: один куплет исполняет Lil Pump на английском языке, второй — Марго на русском. Трек быстро стал хитом и завирусился на просторах Сети.

Идея использовать кукареканье, как пишут СМИ, родилась у авторов спонтанно. Во время работы в студии продюсер предложила Марго спеть нечто необычное — так и появилось то самое «кукареку», которое, по задумке, должно было взорвать интернет.

Что известно о сотрудничестве Марго с Киркоровым

Марго называют протеже Филиппа Киркорова. В марте NEWS.ru писал, что певец появился с Овсянниковой в Большом театре на церемонии вручения премии BraVo. В беседе с журналистами он назвал ее своей музой и «молодой Мадонной».

«В Мадонну по большому счету никто не верил. Она не Уитни Хьюстон как певица, не бог весть какая красавица, но она своим трудом взяла, измором, покорила весь мир. Марго — у нее очень много общего с Мадонной. Она очень много работает, очень много трудится», — пояснил Киркоров.

Он отметил, что экспрессивность Марго — это ее главный козырь, который никого не оставляет равнодушным. Таким образом он поддержал свою подопечную после того, как продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал ее трек «Кукареку». Киркоров рассказал, что его дочь Алла-Виктория обожает творчество певицы. Помимо этого, артист подчеркнул, что ничего не видит плохого в кукареканье. По его словам, это «лучше, чем бегать по подворотням».

Марго и Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

До этого Киркоров появился с Овсянниковой на премии «Виктория». Девушка сопровождала поп-короля на протяжении всего вечера. Когда артиста спросили о возможности влюбиться, он ответил, что уже испытывает это чувство, но не стал раскрывать детали.

«Я уже влюблен. Давайте это оставим за скобками», — заявил он.

Марго также подтвердила свой статус музы и выразила желание остаться в этом качестве надолго.

Что известно о личной жизни Марго

В феврале Марго сообщила, что она состоит в отношениях с одним из русских поп-исполнителей. При этом певица не стала раскрывать личность избранника.

«Теперь мое сердце несвободно. Я посвятила свою новую песню I love you нашему русскому Джастину Биберу. <…> Я благодарна своему мужчине за то, что он меня поддерживает во всем. Также ему было безумно приятно, что я посвятила ему песню. И ему безумно приятно иметь такую девушку», — отметила Овсянникова.

Артистка призналась, что Киркоров одобрил ее выбор и выразил желание посетить будущую свадьбу.

Как пишет «Стархит», 19 октября на шоу «Звезды в Джунглях» Марго заявила, что встречается с Егором Кридом.

«Егор Крид еще с 14 февраля икает! Я же еще 14 февраля ему песню посвятила и сказала, что мы встречаемся на красной дорожке. И он с тех пор икает. Я ему говорю: „Егор, ну все, теперь ты мой парень, мы встречаемся. А он мне: „Факт“. Ну вот так мы и поговорили», — сказала исполнительница.

Отмечается, что участники шоу не восприняли всерьез слова певицы, а также «усомнились в ее адекватности».

Марго Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кроме того, как сообщило издание, на проекте заметили «искру» между Марго и актером Аристархом Венесом. Певица станцевала на столе и обратила внимание, как артист наблюдал за ее движениями.

«Я танцевала, пела и иногда поглядывала на то, как Аристарх на меня смотрит», — прокомментировала Овсянникова.

Звезда сериала «Кадетство» признался, что Марго ему симпатична.

«Ну мне нравится вообще. Выражение лица у нее такое», — подчеркнул Венес.

