19 октября 2025 в 17:14

В школах России введут 12-летку? Что известно, нюансы, кто за и кто против

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Общественной палате России предложили увеличить срок обучения в школах с нынешних 11 лет до 12. Зачем это нужно, какие есть нюансы, кто за и кто против этой идеи?

Введут ли в школах России 12-летку

С инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, такое нововведение необходимо на фоне нынешних реалий. В частности, школьная программа с каждым годом усложняется, появляется больше предметов, научных дисциплин, объяснил он.

«Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. И отправлять детей в школу надо с шести лет», — отметил Гриб.

В Минпросвещения России пообещали проанализировать эту идею. При этом в ведомстве подчеркнули, что система образования в стране выстроена с учетом возрастных особенностей и обеспечивает эффективное освоение программы.

«Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся», — сообщили в министерстве.

Там также уточнили, что количество контрольных работ не превышает 10% учебного времени, а нормативы выполнения домашних заданий согласованы с Роспотребнадзором. Кроме того, во всех школах внедрено поурочное планирование по каждому предмету.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман считает, что повышение срока обучения в школе до 12 лет ухудшит качество образования.

«Это повлияет на качество образования, и в худшую сторону. Причин таких предложений и у нас, и в остальном мире, по сути, две. Первая: каждый раз, когда экономика испытывает упадок, людям не хватает рабочих мест, возникает стремление подержать часть людей подальше от рынка рабочей силы. Это не раз было и, наверное, еще будет. А вторая причина, на мой взгляд, пострашнее. Она заключается в том, что качество образования действительно падает, но падает не потому, что не хватает времени на обучение», — объяснил Вассерман.

Парламентарий считает бесперспективной идею 12-летки в школах. Он отметил, что отечественная система образования разворачивается в сторону понимания закономерностей. Даже в заданиях ЕГЭ с каждым годом оказывается все меньше задач на чистое запоминание или угадывание, а все больше вопросов на понимание, добавил Вассерман.

В каких странах дети учатся в школе 12 лет

С 1958 до 1980 года в России обучение в школах было 10-летним. Начальную школу в 1970 году сделали трехлетней — четвертый класс стали относить к среднему образованию. С 1980 года появился 11-й класс. С 2001 года все вновь поступающие в школу обучаются только по 11-летней программе.

Обучение в школах 12 лет длится в таких странах, как США, Франция, Китай, Индия, Япония, Южная Корея.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В ряде стран начинают учиться даже с пяти лет, но это скорее некая предшкола. Мы видим, что существующие учебные программы усложняются, появляются новые дисциплины. Например, в ОАЭ уже с пятого класса преподается искусственный интеллект как отдельный предмет. Надо понимать, что объем информации с каждым годом увеличивается. И нам от этого никуда не деться — таковы вызовы сегодняшнего дня. <…> В ряде школ есть так называемые нулевые классы, но такие возможности есть далеко не везде. Ведь надо помнить о всей нашей родине, о малых городах и деревнях», — отметил Владислав Гриб.

Анастасия Яланская
А. Яланская
