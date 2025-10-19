Перемирие закончилось? Кто нарушил, почему Израиль снова бомбит сектор Газа

ВВС Израиля снова начали наносить удары по сектору Газа. Кто нарушил перемирие 19 октября, сколько оно продержалось, в чем причины?

Что произошло утром 19 октября, почему Израиль бомбит сектор Газа

Израильские СМИ сообщили, что боевая авиация вновь наносит авиаудары по району погранперехода Рафах на юге сектора Газа — впервые с момента заключения перемирия между властями Израиля и палестинской группировкой ХАМАС. Этот погранпереход находится на границе с Египтом и долгое время был единственным путем для гуманитарной помощи, поступающей в Газу.

Причиной ударов стал «инцидент в области безопасности» близ Рафаха, о котором израильские СМИ сообщили вечером в пятницу. Изначально сообщалось, что боевики в секторе Газа атаковали строительную технику Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и обошлось без погибших и пострадавших. Позже заявили, что в результате обстрела из противотанковой ракетной установки двое солдат погибли, еще четверо ранены. Причина нападения осталась неизвестной.

Утром 19 октября произошел второй инцидент в Газе: снайпер обстрелял группу израильских солдат. Позже стало известно о третьем инциденте: предположительно, боевики ХАМАС попытались похитить израильского солдата в районе лагеря беженцев Джебалия.

ХАМАС Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госдеп США присоединился к обвинениям со стороны Тель-Авива и утверждает, что ХАМАС нарушило соглашение о прекращении огня в секторе Газа. В ответ палестинские СМИ заявили, что ХАМАС атаковало только боевиков из арабских группировок, которые сотрудничают с ЦАХАЛ. Ранее власти Газы объявили, что с начала перемирия Израиль нарушил его 47 раз, убив 38 человек.

Лидеры ХАМАС Мухаммад Наззаль и Эззат ар-Ришк подтвердили приверженность ХАМАС режиму прекращения огня и возложили ответственность за эскалацию на Израиль.

Армия обороны Израиля объявила, что авиаудары уничтожили нескольких нападавших, однако «не являются израильским ответом на нарушения перемирия».

«Целью атак была поддержка наших сил на земле. После оценки на политическом уровне будет принято решение о масштабах ответа. При этом армия не планирует предпринимать крайние меры, такие как возвращение к боевым действиям, но будет жестко отвечать на нападения», — объявил официальный печатный орган армии «Галей ЦАХАЛ».

Сколько продлилось перемирие в секторе Газа, позиция Трампа

Договор между Израилем и ХАМАС вступил в силу 10 октября. Президент США Дональд Трамп, который принимал активное участие в переговорах, назвал его «многовековой мечтой». В рамках договоренностей ХАМАС освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года, и начало репатриацию останков погибших заложников.

В понедельник администрация США объявила «продолжительный мир и процветание для Ближнего Востока». Перемирие продлилось меньше недели.

19 октября в Израиль должны были прибыть вице-президент США Джей Ди Вэнс и главный переговорщик Трампа Стив Уиткофф. В их задачи входил «контроль за режимом прекращения огня».

Стив Уиткофф Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Позже стало известно, что Вэнс не приедет до вторника. Уиткофф ранее раскритиковал Израиль за удар по переговорной группе ХАМАС в столице Катара Дохе: «Мы почувствовали себя преданными».

Что происходит в Израиле и Палестине

После ударов в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с министром обороны Исраэлем Кацем. Стало известно, что израильское руководство решило поменять название военной операции в секторе Газа — «Железные мечи» превратились в «Войну Возрождения».

По итогам совещания канцелярия премьера сообщила, что Нетаньяху поручил военному руководству Израиля «принять решительные меры против террористических объектов» в Газе.

Ультраправый министр безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир потребовал, чтобы Нетаньяху отдал приказ о полном возобновлении боевых действий в Газе.

«Я сказал Нетаньяху, что, если он не уничтожит ХАМАС и не введет смертную казнь для террористов, я однажды добьюсь роспуска правительства!» — объявил Бен-Гвир в соцсетях.

«Война! Война!» — с восторгом отозвался в соцсетях его соратник, министр финансов Бецалель Смотрич.

Одновременно 19 октября ЦАХАЛ начала масштабные военные учения на границе с Ливаном. В армии заявили, что будут отрабатываться «различные сценарии, включая оборону территории и реагирование на немедленные угрозы». Главной угрозой в Ливане Израиль считает исламское движение «Хезболла».

ЦАХАЛ Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Также, по сообщению турецкого агентства «Анадолу», в воскресенье израильские войска вошли в палестинский город Тубас на Западном берегу Иордана. Крупный контингент прибыл вместе с военными бульдозерами, которые израильтяне используют для сноса домов палестинцев, которые находятся в «закрытых зонах» или обвиняются в деятельности против Израиля.

