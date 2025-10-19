В США заявили о 30 критических днях для мира в секторе Газа

Соединенные Штаты считают следующие 30 дней критическими для реализации мирного соглашения по сектору Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванный источник среди чиновников. Также отмечается, что Вашингтон обеспокоен возможным влиянием действий ХАМАС и Израиля на договор среди сторон.

Мы теперь ответственны за то, что происходит в секторе Газа, когда речь идет о реализации соглашения. Мы будем принимать решения, — отметил один из чиновников.

По информации журналистов, ситуация остается очень шаткой. В издании утверждают, что ХАМАС «медленно» возвращает тела заложников, а атаки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приводят к гибели мирных палестинцев.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем американскому лидеру, посетят Израиль 20 октября. По информации журналистов, политики должны будут сохранить соглашения по перемирию в секторе Газа.

При этом Трамп заявил, что Вашингтон не будет вводить свой вооруженный контингент в сектор Газа. По словам лидера государства, для принятия соответствующего шага нет необходимости.