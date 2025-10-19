Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что не собирается уничтожать КНР за счет увеличения торговых пошлин. По его словам, дальнейший диалог между Пекином и Вашингтоном будет выстраиваться по итогам встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

Я не собираюсь уничтожать Китай, — уточнил Трамп.

Ранее Министерство государственной безопасности КНР обвинило американскую разведку в кибератаке на компьютерные системы Национального центра времени Китая. В ведомстве считают, что к ним причастно агентство национальной безопасности (АНБ). Утверждалось, что атаки начались в марте 2022 года, а в апреле 2023-го американская сторона использовала украденные пароли для взлома систем центра.

Также сообщалось, что Трамп может быть разгневан из-за трех уроков, которые его стране преподал Китай. Журналисты отмечают, что американский лидер столкнулся сразу с несколькими внешними вызовами подряд. По словам аналитиков, одним из ударов для хозяина Белого дома стало то, что ему не дали Нобелевскую премию мира.