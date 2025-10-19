Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 18:37

Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что не собирается уничтожать КНР за счет увеличения торговых пошлин. По его словам, дальнейший диалог между Пекином и Вашингтоном будет выстраиваться по итогам встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

Я не собираюсь уничтожать Китай, — уточнил Трамп.

Ранее Министерство государственной безопасности КНР обвинило американскую разведку в кибератаке на компьютерные системы Национального центра времени Китая. В ведомстве считают, что к ним причастно агентство национальной безопасности (АНБ). Утверждалось, что атаки начались в марте 2022 года, а в апреле 2023-го американская сторона использовала украденные пароли для взлома систем центра.

Также сообщалось, что Трамп может быть разгневан из-за трех уроков, которые его стране преподал Китай. Журналисты отмечают, что американский лидер столкнулся сразу с несколькими внешними вызовами подряд. По словам аналитиков, одним из ударов для хозяина Белого дома стало то, что ему не дали Нобелевскую премию мира.

Дональд Трамп
США
Китай
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла победившая лейкемию французская актриса
Российская телеведущая получила миллионный счет за услуги ЖКХ
Трамп нелестно отозвался об Обаме после слов о своем бывшем советнике
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
«Я благодарен»: Киркоров о скандальном интервью Пугачевой
Умер главный тренер ФК «Аврора» Баткин
Командир элитного подразделения ХАМАС погиб при авиаударе ЦАХАЛ
Новая операция «Труба»? Как ВС России штурмовали Новомихайловку: детали
OnlyFans-модель получает $200 за видео со своими метеоризмами
Зеленский просил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште
Водонаева пожаловалась на миллионные счета за ЖКХ
Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе
В Новгородской области произошло смертельное ДТП
Найдены вещи грабителей Лувра
Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца
Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами
Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино
В ограблении Лувра заподозрили иностранцев
Названы интересные тонкости трудового законодательства
Авария унесла жизнь трехлетнего малыша
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.