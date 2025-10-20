Врач рассказал, к чему может привести сдвиг графика Врач Кондрахин: сдвиг графика может привести к проблемам со здоровьем

Сдвиг рабочего графика зимой может привести к проблемам со здоровьем, заявил кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, переданным 360.ru, практика перевода с зимнего на летнее время и обратно не показала эффективных результатов.

Сидеть до девяти вечера на работе — это малопродуктивно. Организм не справится. Он встал поздно, но рассчитан так, что привык работать, например, от шести до четырех или до пяти, — заявил он.

Кондрахин обратил внимание на то, что биологические часы организма сохраняют привычный ритм сна и бодрствования независимо от сезона. Например, если человек летом привык регулярно подниматься рано утром около 06:30–07:00, то и зимой организм продолжит активироваться примерно в этот промежуток времени, несмотря на отсутствие солнечного света.

Ранее врач-психотерапевт Леонид Третьяк заявил, что нарушение сна после отпуска может быть вызвано разными факторами, например десинхронозом. Он пояснил, что речь идет о сдвиге циркадных ритмов. По его словам, есть ряд приемов для того, чтобы выровнять режим.