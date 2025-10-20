Пенсионерку из Арзамаса попытались обокрасть телефонные мошенники

Пенсионерку из Арзамаса спасли от перевода аферистам полумиллиона рублей, сообщает ИА «Время Н». Сотрудница банка, заподозрив, что клиентка общается с мошенником, успела отговорить женщину от опрометчивого решения.

Как сообщили в полиции, незнакомый мужчина обманным путем уговорил 66-летнюю пенсионерку перевести ее накопления на якобы защищенный счет. Мошенник попытался убедить женщину в необходимости «декларации» средств. Сотрудница банка также обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество.

Ранее супружескую пару из Смоленской области заподозрили в поджоге здания банка. По данным правоохранительных органов, муж и жена стали жертвами обмана со стороны мошенников, которые под предлогом продления договора на услуги связи склонили их к противоправным действиям.